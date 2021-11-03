54歲男星邵昕近幾年專注餐飲事業，日前打算將旗下火鍋店頂讓，他先收欲承接的名導錢人豪10萬訂金，最後卻是女星邵庭成功租下，引發鬧雙胞的尷尬狀況。

根據《鏡週刊》報導，邵昕把火鍋店停業後，主動聯繫錢人豪談頂讓相關事宜，錢人豪先付10萬訂金約隔日簽約，因疫情突爆發延後，直到8月才知道該店面已被邵庭租走，對此邵昕表示錢人豪拖太久，已把店面還給房東，邵庭則說自己跟房東簽約，不清楚他們的糾紛。

邵庭近年來轉戰電商市場，短短4年時間，晉升為年收破億的電商社長，但她不因此停下腳步，今年和合夥人集資千萬，在北市東區火鍋店，場地120坪，有100個座位，規模相當大，但坦言擔心疫情若再爆發，生意恐會受影響。「但我們還有個備案，線上也會賣火鍋鍋底，而且我們電商也有中央廚房的優勢。」現在她白天忙完工作，晚上就會到店裡巡視，一周至少去6天，笑虧自己是被演藝圈耽誤的服務生。

談及未來的事業規畫，邵庭表示受到疫情影響，電商業績確實突發猛進，營業額目前已經破億，目標2億，前景一片看好，但希望未來可以開更多實體店面，和消費者有更多互動。

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