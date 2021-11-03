基隆捷運南港－八堵段較無爭議，但關鍵八堵－基隆段牽動台鐵路線存廢，交通部決定留為第二階段，部長王國材今表示，基捷的目標從頭到尾就是要做到基隆火車站，但存在工程與台鐵競合難題。

立委邱臣遠今在立法院交通委員會上質詢，基隆捷運八堵－基隆高架要花70億元，路線是怎麼規劃？王國材回應，該路段規劃時就確定走高架，「我是希望要做，一定要做」，目前留給地方民意討論，而最近還有基隆捷運與汐東線整合，新北市府已經把汐東線綜合規劃送到交通部，會盡快來審查。

王國材休息時間再度對媒體解釋，南港－八堵段先做，地方民意是台鐵要留線，那這面臨到工程課題，以及兩者競合會讓基捷很難營運，所以當成第二階段。他說，如果基隆市民到八堵轉乘，發覺捷運服務好或比台鐵可靠，那接下來會再來考慮這段的問題。

王也分析，台鐵不進基隆，以後從樹林發車就不用多往基隆，整個車班可以省下來往東部走。他也強調，交通部做基捷的目標，就是要到基隆火車站，當年做輕軌（Tram-Train）規劃時的想法也是這樣，從頭到尾都沒變。