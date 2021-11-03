24歲廖姓男子在桃園市龍潭區1間加油站任職，因和站長發生糾紛，竟拿起加油機油槍、打火機，準備點燃火勢與站長同歸於盡，所幸被站長和另名同事制止。桃園地檢署偵結，將廖姓男子依涉公共危險罪嫌起訴。

檢方調查，廖姓男子在加油站任職，因和站長發生糾紛，明知道點燃加油槍，可能使加油站起火燃燒，波及當日值班的其他人。今年3月20日晚間，在加油站，他竟拿起加油機油槍，並持自備打火機，預備將火勢點燃，同歸於盡。

所幸站長和其他員工出面制止，才沒釀成悲劇。警方獲報後，廖男坦承，與站長、員工證述情節相符。

檢方認為，廖男行為屬預備放火燒燬現供人使用住宅之行為，尚未著手於點燃等引火行為，難認廖男犯行已達著手放火之階段，偵結依公共危險提起公訴。

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