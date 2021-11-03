為拚年底四大公投案，國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天活動，並在晚間透過直播宣傳公投，而「膠囊帳篷」搭配直播的燈光，看起來就像一台復古電視機。有趣畫面勾起不少網友的回憶，直呼「好酷喔！有回到小時候的感覺」。

羅智強夜宿凱道，每天邀請不同嘉賓一起直播宣傳公投，日前邀請到前總統馬英九、立委江啟臣，今（3）日他預告，晚間10點資深媒體人羅友志將到凱道一起直播。

羅智強也在臉書貼出一張照片，他和馬英九在黑色的膠囊帳篷中對談，從遠處看起來就像一台復古電視機，大批民眾與媒體則圍繞在四周。羅智強也笑說，「小強電視台開張」、「而且只有一台，不能轉台！酷吧！」他並在留言處問道，「有沒有想起小時候，全村只有一台電視機，大家擠在一起看著電視轉播棒球比賽的時光」。

羅智強在膠囊帳棚內直播，從遠處看彷彿一台復古電視機。（圖／摘自羅智強臉書）

網友看了嗨喊，「真是充滿創意啊」、「超像的」、「這個真有趣」、「有創意就是讚！」「這台好看」、「超有才」；另有人說，「五六零年代的熟悉場景重現」、「很復古又有趣的畫面」、「小時候聚集到隣居家看電視的感覺」。