貪玩飛鼠「滑翔」進鄰居家！台中市第二警分局立人所日前接獲報案，北區中清路1家診所保全通報警鈴大作，當晚疑有人戴著頭燈跳進後陽台，研判可能遭歹徒闖空門，警方趕抵調查，竟是隔壁鎖店鄭姓店長飼養的飛鼠「團團」脫逃，鄭急著尋找，跟著飛鼠翻牆到診所後陽台，造成警報器響起，最後誤會冰釋，讓飛鼠脫逃記畫下句點。

台中市警第二分局立人所指出，保全人員指稱調閱監視錄影畫面，有人戴著頭燈跳進後陽台，以為遭闖空門趕緊報警，當員警趕往現場，卻發現診所隔壁的鎖匙店長及員工正著急的來回尋找東西，打聽之下原來是在尋找寵物飛鼠「團團」，眾人這才恍然大悟是飛鼠闖禍導致飼主誤觸警報器。

「牠還沒斷奶，沒找回來會餓死！」，47歲的鎖匙店鄭姓店長喜愛飼養飛鼠，不料近日維修3樓冷氣機，一時疏忽沒有關好門窗，飛鼠竟鑽過門縫滑進圍牆，再一步步如跳格子般地，衝進隔壁診所，過程中動作敏捷、迅速。

鄭男眼見寶貝愛鼠離家，索性跟著爬進隔壁診所後陽台，不慎一時誤觸診所警報器讓警鈴大響，保全通報警方到場，診所屋主願意開門，讓眾人入內尋找飛鼠，卻仍找不著，鄭姓飼主也對自己的疏忽，造成一時騷動，頻頻道歉。

翌日鄭男再跟警方致謝並開心表示，愛鼠出門「浪流連」1天後肚子餓了，想喝牛奶了，隔天自動跑回家，停在2樓的招牌上，趕緊將牠帶回照顧，總算結束這場飛鼠離家出走驚魂記，鄭男十分感謝警方的協助與關懷。

台中市警第二分局長陳家銘呼籲，現代人與寵物關係緊密，視寵物為家人，請飼主務必多加留意寵物動向，做好防護措施，避免寵物走失發生危害造成遺憾。