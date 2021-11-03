統一超(2912)今年前3季每股盈餘為6.29元；隨著台灣7-ELEVEN及轉投資事業積極擴大虛實整合效益，並配合政府振興五倍券加碼刺激消費，統一超表示，第4季營運樂觀可期；統一超財報公布後，美系外資及亞系外資最新報告分別給予統一超「賣出」及「優於大盤表現」評等，統一超盤中股價逆勢走弱。

台灣本土疫情趨緩，統一超營運回穩，第3季合併營收為654.44億元，季增2.91%，營業毛利為216.29億元，季增2.45%，單季合併毛利率為33.05%，季減0.18個百分點，稅後盈餘為20.61億元，季增16.59%，單季每股盈餘為1.98元；累計前3季合併營收為1940.91億元，年成長0.91%，創下歷年同期新高，營業毛利為649.41億元，年減1.34%，合併毛利率為33.46%，年減0.76個百分點，歸屬於母公司稅後盈餘約65.4億元，年減17.9%，每股盈餘為6.29元。

展望第4季，統一超表示，「振興五倍券」多樣化優惠與商品組合挹注營運，「i預購」平台創新商品結構，會員服務持續優化經營，擴大展店布局，並掌握雙11與雙12、年末聖誕、跨年等節令商機，第4季營運樂觀可期。

統一超公布財報後，亞系外資及美系外資出具最新報告，其中亞系外資表示，由於台灣7-11營運回溫，我們預期統一超第4季將季增8%，且2021年門市展店年增5%不變，這將增強其領先優勢定位，加速行業整合，今年第3季因疫情將是低谷，第4季營業淨利率可望有顯著改善，不斷增加的物流需求及電子商務滲透率提升可望支持統一超長期成長，也是2022年成長動能，維持統一超「優於大盤表現」評等及目標價298元；至於美系外資則是維持統一超「賣出」評等及目標價245元。