因抑制新冠病毒擴散，印尼政府在第3季時曾實施過社交禁令，進而造成景氣復甦受阻。因此，路透社3日預估，上季的經濟成長(GDP)可能不如預期來得高。

繼第2季GDP大增7.07%，並繳出1張近20年來經濟成長幅度最大的漂亮成績單後，多位經濟學者專家預估，印尼在7月至9月的第3季，GDP估僅能增3.76%。

如果屆時屬實，上季GDP約莫是第2季的1半左右。同時，也會低於印尼政府4.5%的成長預估值。

這個全東南亞最大經濟體，第3季因受新冠疫情影響，但由於具體對GDP衝擊性很難拿捏，故外界成長預估值低從1.6%，高到5.2%這中間都有。至於上季GDP季增率，可望從第2季的3.31%，減少至1.8%附近。

調研單位凱投宏觀認為，印尼服務業受到的影響應是最嚴重的，況且就算到了疫後時期，也可能會有債務大增、資產負債表不健全，甚至破產倒閉的事情發生。因此，當地GDP不太可能一下子就恢復到疫前水準。

其實，印尼並未全面擺脫新冠病毒侵害，隨著年終長假即將到來，免不了的家庭群聚與到處走動下，可能會引發第3波疫情。

另外，印尼最大貿易夥伴的中國大陸，目前也自身難保，因為經濟成長已明顯降溫，預估出口暢旺的印尼不久後可能受到連累。

不過，ANZ銀行卻認為，印尼商業活動已開始復甦，經濟行為相關的流動性、消費者信心、借貸需求，以及採購經理人指數等都見改善。因此，印尼景氣已漸重回正軌，大宗物資價格上漲，也成為這個資源豐富的國家一股助力。

貿易順差加大之下，讓印尼可縮減經常帳赤字問題，在金融體質改善下，就算外資撤資也不會對當地產生致命性影響。同時，印尼央行也可繼續保持貨幣寬鬆環境，以利經濟成長回升。

路透社日前曾預測，印尼央行在2022上半年時都不會調整利率，也就是未來大半年，當地應該還會繼續保持現行3.5%歷史低點不變。