中鋼(2002)第四季鋼價小漲，有利第四季業績再比第三季增長且再創新高；中鋼今年獲利挑戰建廠50年新高，旗下中鴻(2014)公布前三季獲利創新高，流通大廠新光鋼(2031)前三季自結獲利亦創新高；鋼鐵股今日反應財報利多，股價全面上漲。

中鋼公布前三季自結獲利創新高，第四季出貨穩定，加上第四季鋼價小漲，有利第四季業績再比第三季增長且再創新高；今年鋼廠獲利飽飽，明年配發今年度股利可期。

中鴻公布第三季營收續增至156.35億元，季增率約16.7%，惟受先前扁鋼胚價格大漲，生產成本提升，加上鋼價漲勢趨緩，單季獲利比第二季新高下滑，淨利季減35.82%，每股淨利1.02元；前三季獲利攀高，淨利54.44億元，每股淨利達3.79元，相比去年同期的虧損大幅好轉。

展望第四季，鋼價多持平，但隨著主要原料扁鋼胚價格下滑，有助中鴻公司守穩毛利率之表現。整體營運可望力拚持穩第三季的表現。

通路大廠新光鋼第三季營運持穩高檔，自結單季合併稅前獲利約7.86億元，雖低於第二季的新高11.14億元，但單季每股稅前仍賺約2.45元；自結前三季合併稅前獲利約26.37億元創新高，每股合併稅前獲利約8.21元。今年獲利將創新高。

鍍面大廠燁輝(2023)今年以來受惠鋼材平均銷售單價走揚，出貨也持續暢旺，第三季營收續寫單季新高，獲利可望同步向上，展望第四季，燁輝外銷狀況仍不錯且美國鋼價仍居高，整體業績可望維持高檔。

中鋼及中鴻表示，隨著寶鋼、河靜等主要鋼廠相繼開出平盤，為亞洲鋼市穩健定調。展望後市，依據世界鋼鐵協會(WSA)發布最新鋼鐵需求預測，2021年全球鋼鐵需求將增長4.5%，達到18.55億噸；2022年將繼續增長2.2%達到18.96億噸，預計鋼市成長態勢不變。