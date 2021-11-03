全球最大社群媒體臉書周二宣布，考量社會對使用此類技術的疑慮升高，公司將關閉可在照片和影片中自動辨識出用戶的人臉識別系統。

臉書人工智慧部門副總裁Jerome Pesenti表示，監管機構正在制定一套明確的規則以管理此類技術的使用。由於情勢仍不明朗，我們認為限制臉部辨識技術的使用是恰當之舉。

過去幾年來，科技產業使用人臉辨識技術所引發的道德問題已經引發社會爭議。反對者認為臉部識別技術可能侵害隱私、針對邊緣化的群體，以及可能使侵入性的監視變得正常化。

此前IBM已經永久下架其臉部識別產品，微軟和亞馬遜也已經無限期暫停向警方銷售相關產品。

這家在上周更名為Meta Platforms的社群媒體龍頭表示，臉書超過三分之一的每日活躍用戶已經啟用人臉識別功能，在關閉這項系統後，臉書將刪除超過10億人的「臉部辨識樣板」。

臉書發言人表示，全球的臉書版本都將移除該功能，預計於12月完成。隱私維護和數位權利團體對臉書此舉表示歡迎。不過，臉書仍不排除在其他產品中使用人臉辨識技術，稱公司仍將這項技術視為身份驗證的「強大工具」。