駐德代表謝志偉自國慶日吐血論等屢掀爭議，外交及國防委員會日前發函外交部，要求謝志偉於11/22返台報告，外交部長吳釗燮先前回應，德國最近國會選舉結束，必須有重要人士在那邊坐鎮。立委陳以信今(3日)在質詢時再次詢問外交部，「他(謝志偉)回來了沒有？」次長俞大㵢回應，「因為現在德國主要還在組閣中」。

陳以信今在外交及國防委員會質詢時提及，之前發文安排11/22日進行台灣跟德國之間的業務報告，請謝志偉返國備詢，「他回來了沒有？」俞大㵢回應，這個議題先前部長吳釗燮跟您回答過，「因為現在德國主要還在組閣中」。

陳以信對此質疑，德國政黨還在協商組閣，「關他什麼事，他為什麼不能回來」。俞大㵢回應，這當然有關係，德國新政府對於我們的關係，目前正在組成中，一般預計是到年底前。

陳以信接著說，德國打算在12/6日才要組成新政府，離現在還有1個月，這個時候政府根本是空窗，你不回來做報告，留在那邊關他什麼事，他到底幫了什麼忙？俞大㵢回應，「當然需要代表在那邊就近觀察，還有跟新的成員...」。

不過，陳以信仍質疑，所以謝志偉不回來報告就是為了就近觀察，「一個未來的部長都不知道，人家政黨協商組閣，跟他一點都沒有關係，留在那邊觀察？」俞大㵢強調，沒有拒絕外委會，「我們在找一個適當的時機，因為他還要隔離」。但陳也說，在兩個禮拜之前就提出，如果謝志偉當時可以回來，下個禮拜就可以到立法院報告，回去還綽綽有餘。