董座蔡明興愛妻驚傳確診 富邦金回應了 11:452021/11/03 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富邦金董座蔡明興確診新冠肺炎，傳出其妻也染疫。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金控董事長蔡明興日前從美國返台時，於機場採檢後確診，事隔半個月後，妻子蔡翁美慧也驚傳確診，並同送北部某醫院治療中。 對於蔡翁美慧可能確診的消息，富邦金控回應，公司立場不過問相關人士個資。 董座蔡明興再請假一周 富邦金：健康狀況良好 富邦金董事長蔡明興確診 羅一鈞曝Ct值：剛染疫 董事長蔡明興確診 富邦金：專責病房隔離中健康良好 #富邦金 #蔡明興 #蔡明興妻子 #確診 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣家樂福競標熱 徐旭東喊價高者得 04:102021/11/03 財經焦點 軍公教調薪一致 無差別待遇 04:102021/11/03 財經要聞 物價蠢動 產險業評估加碼不動產 04:102021/11/03 財經要聞 蕭煌奇宣告單身 開3條件徵女友 04:102021/11/03 娛樂新聞 馬克宏與澳總理私人對話外洩 法國人氣炸揭背叛內幕 09:562021/11/03 國際 大陸單日54本土確診 黑龍江占半 04:102021/11/03 產業財經 蘇貞昌轟藍營「操弄公投」 他狠嗆：迴力鏢打到蔡英文 08:372021/11/03 政治 元富陳俊宏 角逐券商公會龍頭 04:102021/11/03 財經要聞 操盤心法－強勢股漲多震盪 短期低接不追高 04:102021/11/03 證券．權證 三大原因改變壽險市場 前九月百億神單 傳統型僅一張 04:102021/11/03 財經要聞 百萬YouTuber理科太太驚傳婚變！律師陪同現身家事法庭 07:352021/11/03 社會 陸增109例確診 黑龍江黑河市封閉51小區 10:082021/11/03 兩岸 新埔民生站土地開發案 04:102021/11/03 證券．權證 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 董座蔡明興愛妻驚傳確診 富邦金回應了 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 美工程師被台積電超多缺點嚇爆 驚吐唯一優點：網怒炸了 - 財經 婆媽的最愛 全聯獨霸憑什麼？粉絲點出1優勢強到爆：誰能贏 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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