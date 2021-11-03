冷氣工「林耕宇」日前因自稱免費為單親家庭裝冷氣，被封上「暖男冷氣工」、人氣暴增，不過日後卻爆出善行全是編造出來的，他的個人臉書頁面暫停更新約1年後，昨（2）突然發文說「我出獄了」，原來1年多前他為詐騙集團做幫手，出國打詐騙電話遭逮，坐牢1年後獲判假釋，消息曝光再度引發關注。

林耕宇在2016曾在臉書發文稱自己免費幫1名單親媽媽裝冷氣，PO曝光後意外爆紅，他被冠上「暖男冷氣工」封號，臉書追蹤人數暴增，不過日後卻爆出善舉全是編出來的，被裝冷氣的屋主澄清並非單親家庭也有付費，林的好人形象一夕崩塌，而他的臉書頁面在停止更新1年後，昨（2）突發文稱「我出獄了」。

冷氣工「林耕宇」昨（2）突然發文說「我出獄了」，原來1年多前為詐騙集團做幫手，出國打詐騙電話遭逮，坐牢1年後獲判假釋，消息曝光再度引發關注。（翻攝自臉書）

冷氣工「林耕宇」昨（2）突然發文說「我出獄了」，原來1年多前為詐騙集團做幫手，出國打詐騙電話遭逮，坐牢1年後獲判假釋，消息曝光再度引發關注。（翻攝自臉書）

林耕宇在臉書上PO出他的出監證明書，他說「我在此地的時間的確過得很慢，在高牆之內的這個世界裡，『人』只不過是數字而已，用來區別人的不是名字，也不是天生的才華，而是我們罪行的性質，我們穿著一樣的衣服、吃著相同的食物，也閱讀同一台監獄推車上破舊的書」。

林耕宇在PO文留言處補充說，他是因為出國打詐騙電話，遭警方通緝後入獄，「坦白說出來又不漏氣，進去關就是進去關，沒想過要隱瞞啥」，也笑說在獄中自己寫信向女友提出分手；其他網友則留言說，「想說前陣子要麻煩你洗冷氣，找不到人」，林回覆短時間內還沒辦法做回本行。