理科太太今年8月替兒子慶生的IG貼文，疑似暗指理科先生找理由不回台灣。（翻攝liketaitai IG）

粉絲敲碗想看理科先生，理科太太回應自己「無能為力」。（翻攝臉書）

百萬YouTuber理科太太與理科先生John真的婚變，目前已進入離婚調解程序，經紀人證實官司照程序進行中。理科太太獨自帶著兒子在台生活，理科先生則在美工作，一家三口分離近1年，據悉理科太太多次要求丈夫返台卻得不到回應，粉絲也曾敲碗想看理科先生，理科太太回應「他不回來台灣我好像也無能為力」，吐露對於丈夫冷漠態度的無力感。

理科太太被《鏡週刊》爆出，10月26日在律師陪同下，現身台北地院新店家事法庭，出席離婚調解庭。人在美國的「理科先生」John由委任律師代表出庭，John本人以視訊方式現身。

據了解，理科先生多次以疫情等理由拒絕回台，理科太太嘗試與先生深談，但都無效，8月兒子過4歲生日，丈夫也沒回台，理科太太在IG寫道「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去。缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有，媽咪會永遠在你身邊，陪伴你長大。」，疑似理科先生缺席兒子的生日。

此外，有粉絲留言表示好久沒看到理科先生，希望能讓他露臉，理科太太回應：「他不回來台灣我好像也無能為力」，也洩露對於丈夫、婚姻的無力感。