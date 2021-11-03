民進黨台中黨部主委李天生3日證實，前立委林靜儀昨晚逐一打電話給台中立委第2選區的6名市議員，表示如果她有機會代表民進黨參選，尋求大家支持。對於罷免通過陳柏惟以4000多票飲恨，李天生強調，在7萬3000多票的反罷免票基礎，再加上4000多票就有機會打贏這一戰。

李天生說他接獲林靜儀的電話，對贏回這一席信心十足，民進黨中執委會下午將討論台中第2選區徵召林靜儀參加立委補選案，若順利通過，徵召拍板定案，當前仍有其他從政同志有意願參選，希望能中央黨部徵詢，讓基層能更加團結。

「林靜儀很優秀，昨天晚上逐一打電話給在地的6名議員尋求幫忙」，他表示，站在民進黨立場，大家都義不容辭幫忙，人選出爐後，全力投入輔選拿下這一席。

民進黨人選下午可望定案，面對國民黨人選如何擬出作戰策略？李天生直言，顏家出線的機率還是比較高，如果顏家派出副議長顏莉敏參選，可能出現兩名女性的戰爭？

李天生表示，他認為顏家不會去因為民進黨的人選是誰，做什麼樣的決定，改變最後派誰來參加選舉，「顏家在選舉時自主性很高，打選戰有其自己的一套」。

明年1月9日要舉行補選，短短3個月時間如何打贏？李天生分析，反罷免選舉過程遭遇疫情，在基層的布局時間不足，但陳柏惟能獲得7萬3433票，支持率55波，以5成多的投票率，見出平時的支持實力，認為「民進黨在這個基礎再加4000到5000票，勝算非常大」。

至於基進黨是否會推出人選？李天生表示，一直都很尊重基進黨，若是基進黨要推人選，民進黨會優先由他們的人選來參選，這是一個默契，基進黨也很尊重民進黨，大家一起來打贏這場勝仗，非常有可能的合作。

中2選區市議員陳世凱表示，他早在之前就發文力挺林靜儀，市議員王立任說，他接獲林靜儀電話時，已明確傳達立場，人選交由黨中央主席來處理，團結才能勝選，他和林靜儀不是競爭關係，中央有最好人選，他個人全力支持，全力輔選，打贏選戰。