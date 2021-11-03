2021 ITF台北國際旅展5日於南港展覽館一館登場，老爺酒店集團（攤位號碼：I308）集結旗下10家飯店及關係企業推出19種住宿及餐券選擇，分別有2999元聯合住宿券、1680元聯合餐飲券、全新商品「一個人旅行券」及各館限定商品，優惠最低下殺27折。為響應「加倍奉還力挺觀光」主題，老爺酒店集團現場推出「Royal Golf老爺刮刮樂」滿額加碼活動，祭出總價值高達150萬元好禮，單筆消費滿2萬元即可獲得1張刮刮卡、4萬元2張，最大獎可獨得20張聯合住宿券，鼓勵民眾來現場一次購足優惠商品，提前規劃2022年國旅假期。

ITF台北國際旅展是年度最大旅遊盛事，老爺酒店集團傾全力規劃豐富的住宿及餐飲商品，其中「聯合住宿券」首次增加適用至關係企業「老爺關西高爾夫球場」打球，並以「Royal Golf」作為現場滿額活動主題，期以吸引更多民眾關注，而旗下10家飯店亦推出較平日下殺的住宿及餐飲商品，旅展4天食宿遊樂優惠一次買足。

老爺聯合券全台通用且優惠效期長達1年半，2999元聯合住宿券優惠效期長達1年半，現場滿20張送2張、滿30張送3張，以此類推，換算下來每張2727元，是社群平台揪團湊券的人氣商品。使用1張可住台北、新竹2家老爺酒店，南港、台中大毅及台南3家老爺行旅，明年4月底前持1張券入住老爺會館台北南西或台北林森，加碼住2間或連住2晚，十分划算。

時序入秋，持2張券可至知本老爺或北投老爺住宿泡湯，或以3張券享礁溪老爺美人湯泉療癒，家庭出遊可持3張券體驗知本老爺一泊二食，而礁溪老爺亦推出限期4張券入住「三人和式山景套房」的優惠，較原價下殺5折。球友則可持1至3張券至「老爺關西高爾夫球場」兌換2至4人果嶺費，以迷人價格享受揮桿樂趣。

老爺聯合餐飲券每張1680元適用全台13家餐廳，現場買10張送1張、買20張送2張，持1張券即可雙人享用老爺級美味，團購折扣換算下來平均每人764元，是年末公司聚餐、家庭或親友聚會的最佳選擇。

隨著國內降級解封，著重「心靈療癒」、「重新認識自我」的獨旅盛行，礁溪、知本及北投老爺順應趨勢推出「一個人旅行券」，每張7500元可選三家飯店單人一泊二食，入住知本老爺再贈寬SPA單人背部指壓30分鐘，非常適合上班族安排平日休假，來一場不被打擾的頂級溫泉假期，徹底放鬆緊繃的日常生活，現場限量200張，售完為止。

除了超好買的集團券外，老爺酒店各館也紛推出超值住宿券及餐券搶客，礁溪老爺人氣商品「樂活假期」每套16500元，住一晚五星溫泉套房，加贈得天露營區體驗，旅展期間每日限售150套，針對國小學童規劃的「9999元兒童風格野營」3天2夜，現場限量20組，另有首次發售的「雲天自助午餐家庭套券」，買5張送1張，每套4800元，彈性的使用方式適合單人及多人聚餐，現場限量200套。

雙人溫泉假期可選知本老爺「雙人精緻客房一泊二食」，每張6300元再享買10送1，現場限量200張。入住北投老爺「雙人景緻客房一泊一食」，每張6666元再贈館內消費金666元，不想住宿，或可選購北投老爺PURE法式餐廳1780餐券含沐泉療中心泡湯體驗，北投住宿及餐券皆有買6送1優惠，團購湊券省更多。

台中大毅老爺「雙人風格套房」或台南老爺「四人家庭客房」，每張皆為3999元，或可購買「4998元台中X台南雙老爺套券」遊雙城更划算。台北老爺、新竹老爺及南港老爺則推出超值餐券應戰，台北老爺「明宮片皮鴨二吃餐券」每張1988元，新竹老爺「Le Caf?咖啡廳單人餐券」每張700元，南港老爺「Soft Kitchen午間套餐餐券」每張680元，買5送1。老爺酒店集團表示，民眾單筆滿2萬元可獲得1張刮刮卡，滿4萬元2張，以此類推，張張有獎，最大獎為20張聯合住宿券。