即將開市的北京證券交易所（北交所）規定，精選層掛牌公司平移為北交所上市公司，平移當日其股票交易實施30％的漲跌幅限制，以精選層最後一個交易日收盤價為其前收盤價。

實際上，北交所已於9月17日下發了《北京證券交易所投資者適當性管理辦法（試行）》。根據規定，個人投資者參與北交所市場股票交易，只須符合兩個條件：一是申請許可權開通前20個交易日證券帳戶和資金帳戶內的資產日均不低於人民幣50萬元（不包括該投資者透過融資融券融入的資金和證券）。二是參與證券交易24個月以上。

根據《交易規則》，北交所可以採取競價交易、大宗交易、盤後固定價格交易等，其中，競價交易可以引入造市商機制。

每個交易日的9時15分至9時25分為開盤集合競價時間，9時30分至11時30分、13時至14時57分為連續競價時間，14時57分至15時為收盤集合競價時間。

北交所對股票交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為30％。價格漲跌幅限制以內的申報為有效申報，超過價格漲跌幅限制的申報為無效申報。其中，向不特定合格投資者公開發行的股票上市交易首日，或退市整理期首日，不設漲跌幅限制。

當股票交易單筆申報數量不低於10萬股，或者交易金額不低於100萬元人民幣的，可以採用大宗交易方式。每個交易日的15時至15時30分為大宗交易的成交確認時間。

有價格漲跌幅限制的股票，大宗交易的成交價格由買賣雙方在當日價格漲跌幅限制範圍內確定。無價格漲跌幅限制的股票大宗交易的成交價格應當不高於前收盤價的130％或當日已成交的最高價格中的較高者，且不低於前收盤價的70％或當日已成交的最低價格中的較低者。

《交易規則》明確了臨時停牌的情形。無價格漲跌幅限制的股票競價交易出現兩種情形之一的，北交所可以對其實施盤中臨時停牌：

一是盤中交易價格較當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過30％的；二是盤中交易價格較當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過60％的。單次臨時停牌的持續時間為10分鐘，股票停牌時間跨越14時57分的，於14時57分復牌並對已接受的申報進行複牌集合競價，再進行收盤集合競價。