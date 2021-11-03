立院財委會今日再度排審各版本的囤房稅修正草案，財政部長蘇建榮指出，囤房稅不是解決高房價問題的萬靈丹，現行已有囤房稅機制，但目前有些縣市政府還沒有實施差別稅率，財政部會在現行稅制下，要求地方政府盡力做到非自住部份要有差別稅率，中央會以加強對地方政府考核方式，責成地方政府努力。

蘇建榮表示，高房價有很多原因，包括低利率、原物料上漲、台商回來投資等因素，其中有供給面的問題，不同原因要採取不同政策，囤房稅不是解決高房價問題的萬靈丹，另外，現行已有囤房稅機制，但稅基很重要，國外稅基評定接近市價，我們則是比較低，財政部現在已要求地方政府評定房屋現值部分要逐步往上調，至於在縣市範圍內最高稅率調整，財政部會和地方縣市政府進一步溝通。

民眾黨立委張其祿指出，炒房會炒到亡國，台灣是炒作的天堂，買房對台灣年輕人而言不是夢想而是幻想，全世界最不正義的房市在台灣，除了稅制外，台灣公告地價和市價脫鉤，造成真正實質稅率是世界超低，另外，房市還有虛坪和公設等問題。