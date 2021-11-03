偷雞男的54歲劉姓男子趁著深夜四下無人偷雞，沒想到全被監視器拍下。（桃園市大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

觀音分駐所2日下午前往其住處逮人，順利逮到涉案的劉男。（桃園市大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市觀音區有名男子竟因沒錢吃飯，將歪腦筋動到別人養的雞上，飼主在半個月內已經被偷2次，氣得向警方報案。大園警分局觀音分駐所調閱監視器，2日將偷雞男逮補歸案，全案依竊盜罪函送桃園地檢署偵辦。

大園警方表示，偷雞男為54歲的劉姓男子，平時居無定所、遊手好閒，10月14日行經觀音區成功路二段時，發現有戶人家院中養了10多隻雞，劉男因飢餓起盜心，趁著深夜四下無人就偷了2隻雞，回到廢棄工寮住處宰殺烹煮食用。

不過劉男也食髓知味，30日晚間再度前去偷走3隻雞來祭五臟廟，陳姓飼主發現辛苦養了1年的雞，短短半個月內被偷了2次，非常不甘心憤而向警方報案。

觀音分駐所獲報後調閱監視器，鎖定嫌犯特徵並確認是同1人所為，立即訪查附近居民有無見過此人，2日下午前往其住處逮人，順利逮到涉案的劉男，劉男坦承是因為沒錢吃飯才會下手行竊，警方於詢後將劉男依竊盜罪函送桃園地檢署偵辦。