43歲大陸女星陳紫函（舊名：陳莎莎）因演出《倚天屠龍記》、《神鵰俠侶》受封為「古裝女神」，卻也因為始終都和女主角擦身而過，被笑虧是「萬年女二」，爆紅之際她卻因為被閨蜜橫刀奪愛，還身陷艷照風波，讓她的演藝事業全毀，如今她的近況也曝光了。
陳紫函1978年出生於重慶，多才多藝的她不僅會民族舞、書法、繪畫，成績也十分優秀，從北京電影學院表演系畢業後她進入演藝圈，憑藉著《笑傲江湖》日月神教任盈盈的手下藍鳳凰一角走紅，同年她還演出了《臥虎藏龍》中的謝纖娘，也因此奠定她「武俠女神」的地位。
2003年，陳紫函接演了《倚天屠龍記》，該劇在兩岸三地都獲得廣大迴響，2006年又和黃曉明、劉亦菲共同演出經典武俠劇《神鵰俠侶》，讓她攀上事業高峰，卻也因為總是和女主角失之交臂，被大家虧是「萬年女二」，2008年陳紫函卻爆出負面醜聞，不但遭閨蜜搶男友，還被舊愛外流裸照。
陳紫函的形象因此大受影響，還被質疑是賣肉搏上位，陷入了人生低潮，將重心都擺在演戲上，終於靠著《神話》的呂后一角實力獲得肯定，走出了陰霾，2016年她和小9歲的演員戴向宇結婚，2人至今恩愛，陳紫函近年來也接拍了許多網路劇，精湛演技獲得一致好評。
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