美國海軍陸戰隊退役上校鮑爾斯（John R. Powers）1日投書《華盛頓郵報》（Washington Post），表示願意接受徵召駐守台灣，協助台灣防禦。

蔡英文總統證實，美軍有駐台協助訓練。

美國海軍陸戰隊退役上校鮑爾斯1日投書《華盛頓郵報》，他開門見山說明投書的原因是要回應《華郵》27日的一篇報導，該報導以「如果中國奪取台灣治理的島嶼，美國幾乎沒有選擇」為題，報導華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）模擬解放軍進犯東沙島的劇本。

他說和新聞標題相反的是，美國能夠「徹底降低」這種狀況發生的機率，美國必須明確表態併吞台灣及外島是「不可接受的」，但目前華府還未這麼做，這樣的危險在於，「大陸國家主席習近平將會低估我們的決心，如果實際上我們決心要保護台灣及其島嶼免於入侵，」

他說美國表明決心的方式就是在台灣及其島嶼部署海軍陸戰隊特遣部隊，如此應能向習近平清楚表明，任何攻擊都會導致美國人死亡，而且將會引發美國果斷的軍事回應，進而促使其他國家派遣小規模部隊加入。

鮑爾斯說他明白這項提議會置美國海軍陸戰隊於險境，他自己也必須承擔同樣的風險，因此作為一名海軍陸戰隊退役上校，「我願意重新接受徵召加入現役部隊，駐守其中一座島嶼」，此舉除了有象徵性意義外，鮑爾斯說他也能提供技能，幫助組織台灣的防禦。

鮑爾斯在文末表示，如果是已故前美國總統甘迺迪（John F. Kennedy），就會派遣特遣部隊駐台。