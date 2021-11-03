國民黨立委蔣萬安質疑豬肉儀表板資訊不透明，只能查看當天和累計資料，無法回溯昨天以前的資料。（圖取自國會頻道）

萊豬自今年1月1日開放，食品藥物管理署設置「豬肉儀表板」供民眾查詢相關資料，但國民黨立委蔣萬安質疑資訊不透明，只能看當天和累計資料，想看昨天的資料都沒辦法；另外他也質疑衛福部至今未落實查廠，衛福部長陳時中表示，待美國邊境開放後就會去查。

豬肉儀表板每日更新豬肉及豬肝、豬腎、豬其他可食部位相關數據，包括進口國別、重量及檢出萊劑批數等資訊。蔣萬安今天在立法院社福及衛環委員會質詢時指出，豬肉儀表板資訊不應該遮遮掩掩，只能看今天的資料，甚至昨天單日進口量、是否含有萊劑，都無法回溯查看。

蔣萬安表示，豬肉儀表板上目前累計檢出萊劑數據為零，但民眾無從得知總共檢驗了多少批數。對此陳時中回應，會將資料放久一點，讓民眾可以很清楚的查詢，並數度表示「現在都是逐批檢驗」。

蔣萬安追問，去年邊境檢驗人力不足，查驗量只有1％，當時已編列預算補充人力，目前是否有足夠的人力達到逐批檢驗？食藥署長吳秀梅表示，目前補助衛生局稽查人力多了126人，邊境查驗人力原本81位，後來補了21位，這些人力主要做採樣，檢驗則是由認證單位協助，當時編列1萬次檢驗，絕對是夠的。

今年初我國開放含萊劑的美國豬肉進口，同時放寬30月齡以上美國牛肉進口。根據相關規定，未曾進口來台的肉品屠宰工廠，必須派員赴美查廠，但蔣萬安質疑衛福部至今並未落實。

陳時中表示，由於疫情關係，還沒實地查廠，因為美國疫情還算蠻嚴重的，而且目前美國豬肉都是舊的廠，沒有新的廠開始進口。蔣萬安追問，30月齡以上美牛為新增進口項目，是否有實地查廠，陳時中承諾，等美國開放了就會去查。