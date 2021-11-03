最根本的教育來自於自小生活的累積，足見原生家庭對一個人的人生，有多大的影響力，律師劉韋廷在節目上分享一個案例，一名美麗人妻提起告訴，要求老公付撫養費，一問發現她有8個小孩，但孩子的爸爸都不是同一個人，但事主不覺得這有什麼不尋常，追問之下得知，她的母親是酒店小姐，她看多了媽媽的事情，自己後來也成了酒店妹，並和許多客人發生關係，從少女時期孩子就一個接一個生，才會成為8寶媽。

律師劉韋廷在《新聞挖挖哇》節目上分享這個特殊案例，他透露這名人妻的8個孩子，分別來自4名男子，其中兩個是她的前後任丈夫，另兩個則是前男友，人妻吐實自己母親就是酒店小姐，她從小看媽媽在自己面前跟客人發生關係，習慣了由不同的「叔叔」照顧，甚至後來「叔叔」還對她伸狼爪，瞞著媽媽對她性侵。

因為原生家庭的關係，人妻的思想漸漸偏差，尤其是「性」方面特別不當一回事，十多歲時步上媽媽後塵也去當酒店妹，跟客人只要看對眼就能發生關係或進一步交往，接著就懷孕生小孩，但總是遇到喜新厭舊的男人，就屢屢被拋棄，而這8個小孩，有些給孩子的爸爸照顧，有些讓媽媽幫忙帶，剩下沒辦法接手的才由自己帶在身邊。

而這位人妻更直言無法管到小孩未來發展，因為她現在光是自己的生活都沒辦法顧好，根本沒有辦法想太多，讓律師直嘆根本是惡性循環，即使很希望她的後代不要陷入一樣的模式，但坦言：「真的很難說」。