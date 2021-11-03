剛剛過去的「銀十」，深圳二手房市場的表現依舊低迷。自今年2月二手房參考價推出至今，深圳二手房市場遇冷已持續超過半年時間。深圳中原研究中心的資料顯示，今年10月深圳全市二手住宅過戶套數為1605套，月減9.1％；二手住宅成交15萬平方公尺，月減11.2％。

澎湃新聞網3日報導，值得注意的是，10月份深圳二手住宅過戶套數為2012年3月以來的最低值。深圳市房地產仲介協會最新公布的資料也顯示，10月份深圳二手房網簽套數1777套，年減69％，月減10％，呈現持續下降態勢。

為了調控二手房市場，今年2月8日，深圳市住房和建設局發布關於建立二手住房成交參考價格的通知，此後商業銀行將根據參考價格來完成二手房貸款。由於目前深圳二手房市場成交價普遍高於參考價，意味著購房者需補足兩者之間貸款的差額。商業銀行按照參考價發放貸款，也就相當於變相提高了購房者首付款的門檻。

報導指出，這讓曾經火爆的深圳二手房市場，在二手房參考價推出後迅速降溫。除了參考價，深房理事件、房貸利率變化以及嚴查購房資金來源、嚴堵假離婚等漏洞、土拍下調住房銷售限價……，今年深圳房市眾多調控與事件，給2020年熱鬧的二手房交易市場潑了一盆冰水，影響的不僅是業主和購房者。

其中，房產仲介行業的衝擊首當其衝，來自深圳市房地產仲介協會的最新調查資料顯示，2021年1~9月深圳市累計關停房屋仲介門店（含暫停營業但未及時辦理註銷）642家，根據填報機構回饋，其有效實名登記仲介人員約4.1萬人，較今年高峰減少6千多人，較去年同期減少14.2％。