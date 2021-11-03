滬指3日早盤收跌0.38％ 11:592021/11/03 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸滬指3日早盤收報3492.46點，跌0.38％，成交額人民幣（下同）2866億元。深成指早盤收報14339.55點，跌0.26％，成交額3623億元。 另外，創業板指早盤收報3315.82點，跌0.71％，成交額1423億元。科創50指數早盤收報1392.61點，跌0.93％，成交額268億元。 華爾街見聞報導，截至3日A股早盤收盤，主要行業ETF漲跌不一，傳媒、房地產ETF漲超1％；新能源汽車ETF跌近3％，軍工、晶片、半導體等ETF也下跌。 特斯拉股價 失守1,200美元 傳iPhone13螢幕量產出貨 京東方A飆4％ #早盤 #收報 #成交額 #ETF #滬指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港股市3日開盤小跌 10:302021/11/03 財經 五倍券上路3周 攤商嘆才收1600元 04:102021/11/03 地方新聞 《美股掃瞄》美股再創新高 道指首登36000點 08:352021/11/03 財經 美股再收新高 道瓊收盤首度站上36000點 08:352021/11/03 財經 《生醫股》長聖10月營收長紅 Q4仍有續航力 08:012021/11/03 財經 《晨間解盤》漲多回檔 落後補漲(倫元投顧提供) 08:522021/11/03 財經 《通信網路》儲能市場明年收割 盛達充電上行 10:002021/11/03 財經 輝瑞上修新冠疫苗銷售預估 04:102021/11/03 全球財經 操盤心法－強勢股漲多震盪 短期低接不追高 04:102021/11/03 證券．權證 永豐金證豐存股-美股 取消最低手續費 04:102021/11/03 證券．權證 《國際金融》醫療股推一把 歐股連二刷高 09:432021/11/03 財經 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 董座蔡明興愛妻驚傳確診 富邦金回應了 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 美工程師被台積電超多缺點嚇爆 驚吐唯一優點：網怒炸了 - 財經 婆媽的最愛 全聯獨霸憑什麼？粉絲點出1優勢強到爆：誰能贏 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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