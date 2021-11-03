大陸滬指3日早盤收報3492.46點，跌0.38％，成交額人民幣（下同）2866億元。深成指早盤收報14339.55點，跌0.26％，成交額3623億元。

另外，創業板指早盤收報3315.82點，跌0.71％，成交額1423億元。科創50指數早盤收報1392.61點，跌0.93％，成交額268億元。

華爾街見聞報導，截至3日A股早盤收盤，主要行業ETF漲跌不一，傳媒、房地產ETF漲超1％；新能源汽車ETF跌近3％，軍工、晶片、半導體等ETF也下跌。

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