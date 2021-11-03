東北季風影響下，空污逐漸明顯，為了減少空污電廠因此減少發電量，讓3日供電再度亮起黃燈，是連續兩顆黃燈。台電資料指出，由於受空污影響，總計有3電廠因此降載，會加強機組調度來度過用電尖峰。

根據台電網站顯示，3日預估最高用電3200.0萬瓩，尖峰使用率93％，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力估3430.7萬瓩，預估尖峰備轉容量230.7萬瓩，備轉容量率為7.21％，供電燈號亮出供電吃緊的黃燈。

依監測資料及氣象局2日氣象資料顯示，3日環境風場為東北風，北部地區位於迎風面，擴散條件較佳，空氣品質多為普通至良好；中部近山區及南部地區位於下風處，污染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署資料指出，台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件(EOH等)、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據2日進行友善降載減排計畫，台中電廠歲(檢)修1100MW、非歲(檢)修550MW、合計1650MW。興達電廠歲(檢)修550MW、非歲(檢)修500MW、興達電廠合計1050MW。 麥寮電廠非歲(檢)修250MW。