六福旅遊集團2021年線上旅展開跑，「關西六福莊 犀望探險安心微揪團住房專案」8人揪團價25800元，享受VIP包場尊榮體驗，含兩間肯亞綠地樓中樓房型1晚、活力早餐，再贈送全球唯一的蘇丹犀望巴士體驗，不用去非洲就能跟犀牛近距離同樂，還有全新推出的小小農夫體驗，在友善耕作的農地中，由專業人員帶領體驗農事活動，用雙手跟大地對話，再加上六福村兩日入園手環、2張500元六福莊好宿券，總價值達79516元。無論是家族旅行，還是好友團體出遊，都能夠盡興又安心。

六福線上旅展維持傳統，限定於11月5日至8日間銷售，開賣必秒殺的「台北六福萬怡酒店 粵亮四人鴨合宴 4999元」，內含全台最潮的跳跳糖烤鴨三吃外，還有開胃菜、湯品、海鮮、食蔬、港點等，共多達10道美味料理，超低優惠46折，每日僅限量提供5組，還有「台北六福萬怡酒店 大廳酒吧異國美饌獨享券套組(5張/套，贈券1張) 2999元」，平均每張只要500元，每張可兌換 748元以內的指定餐點，優惠下殺67折，每天限量銷售10組。

想要和河馬近距離接觸，全台唯一的機會就在六福村，只要購買「河馬體驗套票 1050元」，包含河馬互動體驗1人次、六福村成人票1張，在專業導覽下，漫步深入河馬棲息地，認識河馬的外型、特徵、習性等，接著親自製作草球餵食河馬，現場感受河馬進食的震撼畫面。

今年六福線上旅展首度推出電子票券，讓民眾可以現買現用，想吃台北六福萬怡酒店旗下3家餐廳超值美食不用等。敘日全日餐廳近期重啟內用服務，頂級海陸美味吃到飽，現場用餐人潮滿滿，民眾可購買「敘日平日午/晚餐兌換券套組(5張/套) 5300元」，即以最超值的價格享受美味。「粵亮靚皮烤鴨餐券(兩吃) 1999元」為每年饕客必搶的商品，再搭配好評續賣的「粵亮平日點心券(6品) 899元」，揪親朋好友4~6人共享烤鴨及港點，每人最低不到500元。

逢寒流來襲，一鍋「粵亮花膠三品鍋 贈甜品(傳統鮮豆花) 3999元」，「粵亮廣式料理溯源頂級單人套餐 2380元」，精心選用溯源食材，講究新鮮健康，再結合主廚精湛廚藝呈現。The Lounge大廳酒吧「JC Cat雙人下午茶餐券套組999元」，全年最低優惠價，共有24品好吃又好拍的各式點心及2杯飲品，就能享受一場美好的下午約會。「萬怡火雞禮籃超值組合3999元」有6公斤以上的美國進口火雞，採用獨家配方醃製爐烤，表面金黃油亮，肉質鮮嫩多汁，還有美式燒烤BBQ豬肋排、和牛肉醬千層麵、栗子南瓜派、美國碳烤肯瓊風味紐約客牛排等豐盛餐點。