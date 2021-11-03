OPEC+(泛原油輸出國家組織)暫時沒有計畫擴產，但逢冬季用油旺季，加上國際間航空運輸重新啟動，都帶動對原油的需求攀升，美國銀行更直言，明年6月布蘭特原油將上看120美元，今塑化股由二線塑化股台聚家族領漲，亞聚(1308)大漲約2.5%，台聚(1304)、台達化(1309)漲幅也約1.5%，也帶動國喬(1312)、中石化(1314)等全數走揚。

全球經濟活動快速恢復，市場預期在汽油需求激增以及柴油、航空燃油等中間蒸餾油的需求反彈，加上煉油能力的限制、短期擴產有限下，也因此，IEA預計，OPEC+第四季石油產量將較先前預期的需求少70萬桶/日，油價漲勢將持續往下走，美國銀行更預言，明年6月布蘭特原油將上看120美元。

另外，發現到自從大陸限電後柴油發電需求大增，柴油價差之前5~6美元增14~15美元。

就石化產業來說，分析師認為，展望2022年，煤、天然氣均價預估年增上看100%以上，大陸能耗雙控對PVC、EG等煤化工產品具有正向效益，不過仍需注意大陸政策變化帶來的風險，以及高利潤吸引業者投資生產的隱憂。