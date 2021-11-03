中國社會科學院財經戰略研究院與中國社會科學出版社2日共同發布《中國城市競爭力報告No.19：超大、特大城市：健康基準與理想標竿》，延續「南高北低」、「南升北降」的趨勢，只是291個城市總體排名波動幅度並不大，但前3強城市有所變化。其中上海上升2名，超過香港、深圳重返第1名；而深圳則下降1名，位列全大陸第2名，香港也下降1個名次名列第3。

據《新京報》報導，該報告的前10城市依次為上海、深圳、香港、北京、廣州、蘇州、台北、南京、武漢、無錫；排名第11到第20的城市則依次為杭州、成都、寧波、佛山、澳門、長沙、東莞、常州、廈門、青島。

值得關注的是，2021年大陸的城市綜合經濟競爭力依舊延續「南高北低」、「南升北降」的趨勢，南方城市的排名上升，北方排名仍在下降，其中南方161個城市的排名平均上升1.35名，北方130個城市的排名平均下降1.68名。

同時，2021年大陸的城市綜合經濟競爭力表現也開始出現新特徵的「東降中升」。其中東部城市略有下降，頭部城市的綜合經濟競爭力排名維持穩定，尾部城市排名波動下降，總體東部城市排名平均下降1.42名；中部城市平均上升2.25名，有25個城市處於下降狀態，有46個城市處於上升狀態。