基隆市中正區啟明視障健康按摩中心驚傳有民眾使用過期三倍券混充五倍券消費。（陳彩玲攝）

基隆市中正區啟明視障健康按摩中心驚傳有民眾使用過期三倍券混充五倍券消費。（陳彩玲攝）

基隆市中正區啟明視障健康按摩中心驚傳有民眾使用過期三倍券混充五倍券消費，疑似看上視障按摩師傅無法辨別真偽，惡意欺負。不過，按摩店行銷專員劉庭維認為，客人應是無心，因此不再追究，但未來再收到振興券，會請人員再次確認。

啟明視障健康按摩中心主要聘請視障人士，給予工作機會，未料，驚傳收到1張面額200元、已過期的三倍券。劉庭維表示，店內除了有按摩師傅，也會販賣周邊商品及團購，由於會計不是每天點帳，無法得知是何時收到，目前已銷毀，避免再流入市面，他說，相信客人是自己搞錯，不認為是惡意詐騙，因此不再追究，但呼籲商家未來收受振興券時要特別小心。

劉庭維坦言，一開始發現時並不感到意外，反而心裡想著，盜版的振興券終於出來了，不過仔細看發現是已過期三倍券，雖然損失200元，但也認為是自己不小心，他提及，這是店內第一次拿到過期的振興券，但為了把傷害降到最低，未來客人使用振興券消費時，會請其他人員再次確認。

政府推出三倍券、五倍券振興經濟，但兩者設計大多相同，最明顯差別是正中間的圖形，分別是台灣及台灣藍鵲。劉庭維指出，一般櫃檯收受振興券時，只會看數字，但視障朋友根本看不清楚，師傅收到只能分辨金額，無法摸出真偽；一名女視障師傅說，以前紙鈔有盲點及大小可以分辨，但振興券盲點觸感不好，有時根本摸不出來，加上紙張大小差不多，很難識別。

基隆市警察局信六路派出所長朱德望指出，有民眾疑似拿過期三倍券混充五倍券使用消費，造成店家損失，警方雖未接獲相關報案，但已主動聯繫業者，調閱相關監視器畫面，查明使用人身分與釐清動機，若涉及不法將依法偵辦。