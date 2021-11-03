百萬YouTuber理科太太（本名陳映彤）與老公理科先生（John）分隔兩地，傳出婚變正在打離婚官司，週刊爆料理科太太上月底現身台北地方法院位於新店的家事法庭，進行離婚調解。對此，台北地院表示，本案仍在調解中，無法透露細節。

去年10月，理科太太一家3口返台工作，沒多久理科先生便因藥劑師工作獨自飛回美國，理科太太與兒子留在台灣，一家人分隔兩地至今1年。理科太太曾在IG影射老公找理由不回台陪伴兒子慶生，並將理科先生專屬的限時動態精選刪除，傳出婚變，但當時理科太太低調透過經紀人否認。

不過《鏡週刊》報導，理科太太上月26日在律師陪同下，現身台北地院新店家事法庭，進行離婚調解。人在美國的John由委任律師代表出庭，本人也透過視訊方式，隔海參與調解過程。據悉開庭過程還算平和，不過仍有財產分配等問題有待討論，將進行第2次調解。

對於理科太太離婚消息，經紀人表示自己沒有問細節，但理科太太心情平靜，官司照程序進行中；並強調小朋友剛開始唸書，希望大家能了解他們為小朋友著想，想低調處裡家務事。