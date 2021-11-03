台中市政府警察局第三分局立德派出所員警獲報便前來協助。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名59歲的陳姓男子和友人餐敘不勝酒力，搭乘計程車返家下車後醉躺人行道，熱心的運將擔心其出意外，又不知道陳男的正確住址，便報警請員警前來協助。員警花了一番功夫總算問出陳男其實住在隔壁巷子，攙扶著他返回住處休息，陳男也感激地說：「大人啊，感謝你們送我回來。」

台中市政府警察局第三分局立德派出所員警日前13時多獲報前往東區大公街為民服務，員警只見1名紅衣男子躺在人行道上，旁邊停了一輛計程車。原來身穿紅衣的陳姓男子在疫情逐步解封後，和久違的友人相聚小酌，席間開懷暢飲不勝酒力醉倒，搭乘計程車返家時，向司機表示要下車，卻直接躺倒在人行道上。

司機擔心陳男發生意外，又不清楚其住家地址，便報警請求協助。一開始面對員警諸多詢問，男子只喃喃說自己住在「對面」，反覆抽出好幾次金融卡給員警後，總算拿出真正的證件，員警好不容易問出陳男其實就住在隔壁巷子，體諒他的狀態無法獨自返家，便直接將他載上巡邏車攙扶返家，陳男進入熟悉的環境後也清醒了一點，感激地向員警說：「感謝你們送我回來。」

警方提醒，疫情期間請民眾外出時，務必做好防護工作，並配合相關防疫規定，保護自己也守護身邊的家人。另隨著疫情逐步解封，民眾和親朋好友歡聚小酌後，也請相互提醒酒後不駕車，同時務必確認親友返家時行的安全，避免意外發生。

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