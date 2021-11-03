看準直播商機，台中市大安區農會率先各農會培訓直播主，並透過臉書粉絲頁不定時與網友互動，推廣農特產品。總幹事蔡建宗表示，疫情改變消費者習慣，農產品銷售將以實體店面、網路商店及直播三分天下，直播具有客製化、可預約及調節庫存等優點，是未來趨勢。

大安區農會採購攝影機、燈光及螢幕等設配，遴選8年級生培訓直播團隊。（大安區農會提供／王文吉台中傳真）

大安區農會日前透過臉書粉絲頁，以「雲端冰箱、健康廚房」為概念，由8年級的專員張意媗、易吟珊、陳映成等進行直播，帶網友直擊肉品生產後台，並推廣肉鬆等產品。首檔直播節目喊出飛天豬系列產品超值優惠「買一送一」，限量30組免運費，引發網友搶購熱潮。

肉鬆小天后易吟珊（左）與首席直播主張意媗（右）有條不紊地介紹自家產品。（大安區農會提供／王文吉台中傳真）

鏡頭前，大安區農會首席直播主張意媗有條不紊地介紹自家產品，從即食滷肉料理包到人氣當紅肉鬆組，進行即時銷售。她表示，原本以為農會員工都是年長的長輩，沒想到可以接受使用直播這麼新潮的方式銷售農會產品。

專員陳映成則說，5月疫情爆發後，宅經濟興起。從行銷後台走到螢幕前，從輔導農友到對著科技產品做買賣，很不容易，除要增加農產專業知識，口條訓練及臉部表情，都是挑戰。

蔡建宗表示，最近大安區農會招考多位7、8年級年輕世代，年輕人幾乎是使用手機及電腦，熟悉網路操作，因此從網路商品設計、拍照到行銷，從設備到直播都「自己來」。靠自己直播銷售，節省網購平台上架費支出，初期銷量無法比擬網紅，但前景可期。

大安區農會是台中市唯一自己培訓直播主的基層農會。蔡建宗坦言，疫情是推進動力，也相當看好虛擬通路所帶來的銷售商機；農會顛覆傳統保守形象，跟上時代腳步，讓服務農友的業務走向多元化，農產銷售有管道，民眾消費有保障，農會收益也會跟著持續上升。