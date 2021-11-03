記憶體模組廠創見轉投資封測廠典範(3372)受惠旺季需求暢旺及漲價效應挹注，2021年第三季稅後淨利續升至1.31億元、每股盈餘（EPS）0.77元，雙創13年半高點。累計前三季稅後淨利達3.09億元、創近14年同期高點，每股盈餘1.8元則創同期新高。

典範股價9月初觸及29.1元波段高點後一路拉回，10月中下探19.9元的3個月波段低點，隨後止跌緩步向上走升。今（3）日開高勁揚5.1％至23.7元，早盤維持逾3.5％漲勢，領漲封測族群。三大法人昨日調節賣超256張，本周迄今合計仍買超362張。

典範第三季營收5.36億元，季增7.58％、年增達73.04％，創6年半高點，毛利率29.2％、營益率24.14％，連2季改寫新高。配合業外顯著轉盈挹注，使稅後淨利達1.31億元，季增達20.73％、較去年同期虧損635萬元大幅轉盈，每股盈餘0.77元，雙創13年半高點。

累計典範前三季營收14.46億元、年增達71.66％，創近8年高點。毛利率27.01％、營益率21.52％，較去年同期2.97％、負5.53％大幅轉盈，雙創同期新高。稅後淨利3.09億元，較去年同期虧損0.46億元大幅轉盈、創近14年高點，每股盈餘1.8元則創同期新高。

典範受惠半導體封測需求暢旺、打線封裝產能供不應求，在稼動率提升配合漲價效益帶動下，營運自去年第四季起轉盈並逐季走升。由於需求持續暢旺，法人看好典範下半年旺季營運將優於上半年，全年營運有望挑戰2007年創下的新高紀錄。