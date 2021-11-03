越南政府3日主動宣布，因新冠疫情停工長達數個月之後，目前當地約有200家耐吉代工廠商已恢復產線運作，希望早日能全面重回正常產能。

因抑制新冠病毒擴散，7月中旬時，越南政府曾勒令工廠須停工，故耐吉在當時約有8成鞋子與半數服裝當地的代工廠，都曾被迫停產。

據悉，這家全球最大的美國運動服飾大廠，旗下鞋類產品幾乎有一半都是在越南所生產製造的。

直到2021年中之前，越南還是名列全球防疫的優等生之一，所以在地很重視的製造業，那時也鮮少傳出停工事件。然而在5月之後，疫情急轉直下，南部經濟中心胡志明市，爆出大規模染疫病例後，其周邊多個以製造為主的省份也受到波及。

由於越南政府強烈的封工措施，讓許多外商還曾嗆說，要把代工業務從越南外移出去。

所幸，在距今約1個月前取消停工限制。但越南現在面臨另一個麻煩，就是找不到足夠的產線作業員。根據統計，越南當地至少有300萬人是在紡織廠或做鞋工廠工作。

越南政府3日還指出，耐克日後還會擴大在越南的投資項目與生產規模。

日前，為避免產線又因疫情中斷，越南政府甚至優先為工業園區的工人施打新冠疫苗。新冠疫情最新發展，越南共有超過93萬染疫者，2.2萬疫歿。而在疫苗接種率方面，已有約3分之1民眾都打過。