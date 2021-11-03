DRAM第四季進入短期修正，但預計明年DDR3的產能可望進一步縮減，有利於產業供需狀況穩定，台廠多以DDR3為主力產品，預計產業修正到明年第一季，明年第二季可望重啟漲勢，也帶動南亞科(2408)股價先漲，華邦電(2344)股價也越墊越高。

DRAM自去年12月底開始反彈向上，今年上半年，DDR3的漲幅都超越主流規格的DDR4，上半年部分產品價格甚至比DDR4更貴，今年下半年雖然價格回檔，但DDR3的跌幅也較DDR4小，相對有支撐。

南亞科表示，過去幾季DDR3漲幅比DDR4大，DDR3雖然第四季有些微修正，但不是大幅修正，需求也還不錯。

南亞科指出，第四季DRAM進入短期修正，但修正幅度不大，尤其是DDR3，需求仍在，只是短期的延後拉貨；南亞科DDR3的比重在第三季時已達5-6成。

南亞科認為，第四季DRAM進入短期修正，預計可能修正至明年第一季，仍要觀察長短料的狀況，且預期近兩季不是大幅修正，明年第一季相對今年第四季可能是持平或持續修正。

展望明年，隨著工控、PC周邊、物聯網、車聯網、消費性電子以及網通設備等，對DDR3的需求持續提升，加上供給減少，有利於明年DDR3仍是正向發展。目前業界看明年第一季價格可望逐步回穩，明年第二季隨著旺季拉貨可望重啟漲勢。

過去幾年，三星等國際大廠紛紛退出DDR3生產，短期新增的供給只有華邦電明年底的路竹新廠投產，且明年將只是小幅度的投產，產能的增加並不大。