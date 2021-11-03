叫車平台Lyft上季活躍乘客數不盡理想，但營收優於市場預期，且宣布司機正持續回流，周二盤後股價大漲12.75%，報51.10美元。

Lyft第三季營收季增13%、年增73%，為8.644億美元，優於市場預期的8.627億美元。

淨損為7150萬美元，較2020年同期淨損4.595億美元大幅縮小。經調整後每股盈餘為5美分，優於市場預估的每股虧損3美分。

第三季Lyft活躍乘客數為1890萬個，少於分析師預估的1970萬個。每活躍司機營收年增14%，為45.63美元，高於市場預期的43.89美元，並創下新高。

調整後的息稅折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）為6730萬美元，較上一季大幅成長。Lyft在今年第二首度實現了息稅折舊及攤銷前獲利，為2380萬美元，不僅較預期提前一季達成，也比競爭對手優步（Uber）先抵達這個里程碑。該公司在8月時表示，應可繼續守住這個里程碑。

展望第四季，Lyft預估營收介於9.3億～9.4億美元，較第三季進一步增長。

Lyft執行長Logan Green表示，第三季司機的供應量大幅改善，較去年同期增加近45%。財務長Brian Roberts在法說會上則表示，Lyft擬在第四季縮減供應方面的投資，「由於成功引進了新司機，以及司機供應方面可望越來越順利，我們預期第四季服務量提高，而價格將隨之下滑」。