百元理髮店隨處可見，不過一名網友表示，自己常光顧的百元理髮要搬家到大醫院旁邊，他好奇追問原因，豈知老闆娘竟說「想開拓醫師客源」，且醫師的要求不多，10分鐘就能剪好一顆頭，這令他更加不解「我有點好奇，以醫師高收入，真的會去剪百元理髮嗎？」

原PO日前於PTT八卦板透露，自己的頭髮一直以來都是在固定的百元理髮店整理，但最近一次去剪頭髮時，發現竟然要搬家至大醫院旁邊，若未來要修剪頭髮，就要多繞路，他感到十分不方便，便詢問搬家的原因。

老闆娘直言，原址很多客源是上班族，但是要求很多，各個都挑三揀四，「不過就是百元快速理髮」，平均每一個客人卻要花掉她半小時時間，更說搬去大醫院附近，是為了開拓醫師客源，老闆娘說，目前有幾個固定客人是醫師，只要求剪短就好了，10分鐘就能搞定。原PO一聽更加好奇，「以醫師那種收入，會去百元理髮嗎？多數還是會上髮廊吧？有卦嗎？」

貼文曝光後，鄉民也紛紛表示，「認真的醫師沒空整理外形吧」、「醫生時間寶貴，簡單剪就好」、「醫師的鈔票厚度決定帥度」、「醫師不用靠髮型，OK?」、「因為頭髮對這些人而言，不重要」、「醫生頭銜就比好看的髮型強幾萬倍了，浪費」。