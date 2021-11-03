尖石鄉後山秀巒塔克金溪等處，在入秋後楓葉開始轉紅。（羅浚濱攝）

入秋後山區楓葉又要紅了！在國內疫情疏緩後，新竹縣尖石鄉假日旅遊人潮再現，「上帝的部落」司馬庫斯，因聯外道路路況和乘載量有限，即日起至12月31日止的例假日，開放一日遊限50輛汽車進部落，入山前要先網路預約並取得通行證。

另外，司馬庫斯2022櫻花季，預定從明年2月14日到3月6日為期21天，司馬庫斯部落表示，11月11日早上9點開放電話預約訂房。

尖石鄉有國家級霞喀羅步道、北得拉曼巨木步道、秀巒野溪溫泉及塔克金溪軍艦岩週邊山谷，每年入秋後楓葉開始轉紅，吸引很多遊客上山賞楓，有的則一路玩到司馬庫斯。

由於5月國內疫情嚴峻，司馬庫斯部落擔心可能引發群聚危機，發佈「禁入令」休園，後採通行證的措施，但限定二日遊住宿的遊客，例假日不開放一日遊，引發遊客抱怨。

縣府交旅處長游志祥表示，司馬庫斯部落預定住宿及露營承載量為500人，在目前疫情緩解後，部落因應目前現況，決定從本周起到12月底的例假日，開放一日遊50輛汽車進部落。

游志祥說，司馬庫斯例假日開放一日遊的車輛進入，採取總量管制時段，管制點從泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間，即竹60線39K處，希望上山旅客能依管制時段進出，避免大量車潮堵塞。

一般汽車上山時間為，中午12點40分前、下午3點後，下山時間為下午2點前、4點20分後；中型巴士上山時間為下午3點至3點20分，下午1點40分至2點下山，入住車輛也須於管制時間內進出，並憑通行證進入部落，管制詳情可至司馬庫斯部落官網查詢。