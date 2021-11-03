配合振興五倍券，農委會推出面額888元的加碼券「農遊券」，今天抽出第4周，也是最後一周的幸運兒，統計此次農遊券總共抽出88萬4791張，共21組身分證號碼中獎，前3周中獎者已可上農遊券App領用數位券，今天中獎者要等到周六(6日)才可領券使用，使用期限到明年4月30日止，必須下載「農遊券App」才可抵用。

圖為農遊券4周開獎結果，21組身分證號碼中獎。(中時新聞網製圖)

農遊券本周抽出最後一波幸運兒，由身分證末3碼315、740、381、264、285、765、682、763、373、015、374的民眾中獎，爽拿888元，總共抽了11組號碼，總計13萬1328人抽中。

至於首周農遊券幸運號碼有6組，分別為「89、32、54、597、453、152」，總計23萬695人抽中；第二周抽2組號碼「50、13」，共25萬6327人中獎；第三周也抽2組號碼「60、75」，有26萬6441萬人中籤，4周加起來共21組身分證號碼中獎，相較於國旅券、藝FUN、動滋券重複抽出相同號碼，反而農遊券的21組都沒有重複。

農遊券要怎麼使用，去哪裡消費？農委會表示，今年農遊券為電子票券，民眾須下載「農遊券App」才可消費抵用，不可兌換現金、不找零、退券需整筆消費退券。可用店家包括農村好物、農社企業者、農村社區組織團體、休閒農場、田媽媽、農漁特產品銷售據點、國家森林遊樂區等3000多家合作業者，可抵用門票、各項農業體驗活動，含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程、買農漁特產品或伴手禮等。

提醒農遊券使用期限為即日起至明年4月30日，第4周中獎者則需要等到周六(6日)才可上農遊券App領券使用，逾期未使用將自動失效。

此外，888原農遊券還有第二階段抽籤，總共58萬份，參加資格為需在明年1月30日前在農遊券配合商家消費滿1000元(不含使用農遊券面額），經登記後預計在明年2月9日再抽出58萬份農遊券。