獲得美國總統拜登提名出任商務部副部長的埃斯特維茲（Alan Estevez）日前表示，將積極的監管對中國的科技出口。
路透3日報導，美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）10月份曾經擱置參議院對埃斯特維茲的最終確認投票，要求對方回答書面問題，以他是否會對中國採取強硬立場。
報導引述科頓的助手和一份文件稱，在埃斯特維茲做出上述表態之後，科頓已放棄阻撓前者成為商務部副部長。這一決定為埃斯特維茲的最終確認投票掃清障礙。
報導引述埃斯特維茲回覆表示，他將盡最大努力加快推出關於先進技術的新規則，並在適當情況下加強美國對半導體軟體和技術銷售的限制。他也承諾，考慮將先前美國限制對華為出售半導體晶片的規定，擴大到其他與軍事或侵犯人權相關而被列入的黑名單的中國企業上。
埃斯特維茲指出，將毫不猶豫地積極利用商務部旗下工業與安全局（BIS）現有的工具，以管制可能損害國家安全和外交政策利益的技術出口，並稱拜登政府迫切需要阻止中國達成追平，或超越美國軍事力量的目標。
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