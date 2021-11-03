疫情趨緩、餐飲解禁加上五倍券助攻，宅在家悶壞了的民眾摩拳擦掌、準備迎接各式聚會、出遊，更有不少人已默默關注起各款聖誕商品。知名啤酒品牌海尼根推出「聖誕星潮罐」，標榜質感包裝、節慶感UP，於全台7-11統一超商獨家限量販售。同步還有折扣與雙11點數雙倍贈等多重優惠搶市。

海尼根歷年推出的特殊罐裝往往是吸引大批粉絲搶購珍藏的商品，今年在全台7-11統一超商獨家上市、搶先推出的「聖誕星潮罐」將海尼根經典的整體瓶身都換上新裝，並用海尼根文字鑲綴聖誕禮物圖騰，標榜無論是餐桌擺飾、聖誕布置、聚會暢飲、甚至交換禮物，都能增添濃濃的節慶幸福感。

配合節慶，11/8-11/30凡購買海尼根經典330ml、海尼根經典500ml聖誕星潮罐、海尼根經典710ml，以及海尼根0.0零酒精330ml，即享3件92折的優惠；海尼根Silver星銀啤酒500ml另有2件83折！另逢11月，歡慶雙11！11/5 00:00起至11/22 23:39止，憑購買海尼根全品項之發票登錄集點，還可享限時點數雙倍計算，超優惠加價兌換海尼根與韓國戶外精品、輕量露營專家Helinox攜手推出的露營商品。

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