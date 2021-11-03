看準雙11購物潮，統一超（2912）7-ELEVEN首次整合i預購、OPEN POINT、外送、6200家門市線上線下資源，打造全通路雙11優惠；實體門市自3日起率先起跑「振興經濟日」活動，上萬支指定商品爆殺優惠；搭配指定信用卡或最高放大5倍的「振興隨取卡」最低下殺37折，i預購4日起指定商品最高現賺22％，挑戰市場最低價。

7-ELEVEN搶攻雙11打出就近買、提前買商機，3日起限時5天，門市超過上萬支指定商品任選2件79折、3件75折優惠，涵蓋飲料、零食、餅乾等都在優惠中；且因應宅居懶人商機，整合i預購平台、OPEN POINT、外送推出線上優惠，精選3C家電、專櫃美妝保養、精品包錶等上百支商品祭出限時限量2折起優惠，除購買指定商品消費滿1111元享11％OPEN PONT點數超值回饋，部分商品再加碼11％，最高現賺22％。

像是Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖空氣清淨機HP07特價19900元，再享22％OPEN PONT點數回饋，等於現賺4378元，堪稱市場最低價，另還有SK-II青春露330ml（限量加大版）特價4999元，再回饋近550點OPEN POINT點數，比百貨周年慶更划算。