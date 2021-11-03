新北市政府大樓因為辦公空間不敷使用，新北市長侯友宜2019年宣布將在三重設第二行政中心，以平衡溪南溪北發展，市議員李翁月娥今在總質詢追問開發進度？侯友宜回應，目前規劃進駐單位有衛生局、交通局、環保局、警察局等單位，預計明年動工、2026年完工。

市議員李翁月娥指出，三重第二行政中心位於三重光復路原味原用地，占地5.6公頃的工業區用地，開發回饋約2930坪，包括闢建公園、道路等公設及新建機關建築物，她要求廠商先完成公園廣場與道路開發，並追問開發進度？何時完工及進駐單位？

侯友宜表示，目前規劃進駐衛生局、交通局、環保局、警察局等單位，但都還在調整中，預計明年動工，希望興建完成後能帶動三重地區發展，創造雙贏。

新北市城鄉局長黃國峰補充，三重第二行政中心已經完成都市計畫審議並發布實施，都市設計也通過，現正申請建照中，未來將打造樓上26層、地下4層建物，樓地板面積3萬坪，預計會有3000名公務人員進駐，預計明年1月動工，2026年完工，進駐單位將由秘書處滾動式檢討。

三重第二行政中心基地原是味全公司三重食品廠，1998年賣給新燕紡織公司，但新燕在亞洲金融風暴時停業，頂新集團入主味全後又在2010年買回土地，並提出申請工業區變更為住商區，後頂新身陷食安風暴，土地變更程序引發爭議，新北市府2014年宣布終止都市計畫變更案，2018年7月茂德集團砸下130億元買下土地，重新遞件申請「工變住商」案。