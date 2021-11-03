桃園市保安警察大隊3日深夜巡邏時，發現孫姓男子形跡可疑，且見警閃躲，前往盤查，竟在車上起出子彈47發、土製爆裂物10顆、海洛因、彩虹菸。（警方提供）

桃園市保安警察大隊3日深夜巡邏時，發現孫姓男子形跡可疑，且見警閃躲，前往盤查，竟在車上起出子彈47發、土製爆裂物10顆、海洛因、彩虹菸等物品，隨即帶回偵辦，並依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例送辦。

警方表示，巡邏時，發現孫姓男子違規停車，見警閃躲且行跡可疑，立即前往盤查，隨後在車輛上找到土製爆裂物10顆、子彈47發、毒品海洛因及安非他命彩虹菸71支，並依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例偵辦，並對違禁物來源向上溯源擴大偵辦。

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