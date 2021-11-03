網紅聖結石2014年從YouTuber發跡，是台灣YouTuber史上最快突破百萬訂閱，不過事業如日中天的他，日前公開表示將要到國外旅居，更透露依照辦簽證進度，預計明年初就會和老婆搬出國，立刻引發網友議論。

聖結石表示20歲時曾幻想過到國外生活，下個月就31歲的他，想趁還沒有孩子前去國外生活，體驗不同文化、生活型態，目前計畫先去捷克旅居一年，接著再決定要繼續住或前往下一個國家，但也有可能搬回台灣，不過依照目前辦簽證進度，估計得延至明年初才會搬出國，接著強調會繼續實踐對他人微不足道，但對自己很重要的事，因為這是屬於自己的傻瓜人生。

聖結石向老婆喊話：「我要帶妳去國外住了哦，到時我們會一起開車去巴黎玩，這樣你的夢想清單又完成了一個，還有什麼想達成的？時間有限，人生無限，儘管來吧。」得知聖結石要去實踐夢想，網友紛紛留言：「人生中能住國外一段時間真的是特別的體驗」、「另一半願意陪你一起追夢，是一件很幸福的事」、「努力完成自己想做的，不管最後結果如何，至少有個美好回憶」。

聖結石不僅是台灣YouTuber最快突破百萬訂閱數，發行的音樂作品也讓粉絲朗朗上口，2019年還當起自創潮牌「SAIN’T」的老闆，沒想到今年9月無預警宣布結束營業，雖沒透露確切原因，但主動詢問哪些社福單位適合捐贈青少年服飾，善舉讓網友讚嘆不已。