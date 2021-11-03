大陸國務院工業和資訊化部11月3日針對美撤銷中國電信214牌照事項，發布堅決反對聲明。敦促美方撤回決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

聲明指出：「我們注意到，美國聯邦傳播委員會（FCC）於10月26日，以國家安全考慮為由，投票決定吊銷中國電信美洲子公司在美國的214牌照，中方對此堅決反對。」

聲明表示，中國電信美洲子公司已在美營運近20年，一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內客戶提供優質的服務。此次美方在未列出中方企業具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其214牌照，不符合美國市場化國家的形象，也損害了包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

聲明強調，近年來，美方不斷以國家安全為由，罔顧事實，頻繁制裁中國企業。這是濫用國家力量對中國企業的無理打壓，是對國際經貿規則的嚴重破壞。中方敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定，以公正、無歧視的態度對待中國電信企業，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。