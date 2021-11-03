高教工會今(3)日舉行記者會，公布抽查4年來政府電子採購網資訊結果，發現8所私立大專校院疑似不正常採購，總決標金額高達新台幣1.1億元，其中更存在家族裙帶關係圍標等亂象，將損及師生權益，呼籲教育部與檢調盡速全面徹查私校是否有不法採購，以杜絕經營者與特定廠商繼續掏空校產。

高教工會自全國110間私立大專校院中隨機抽查25校，發現其中8校具不正採購嫌疑，包含：健行科技大學、南亞技術學院、萬能科技大學、中信金融管理學院、龍華科技大學、和春技術管理學院、南榮科技大學及康寧大學。

高教工會研究員蘇子軒表示，在這8所私校當中，像是健行科大所公告的標案，得標廠商有博翎整合行銷公司及大川綜合等公司，且登記地址相同，並且榮毅興業公司負責人還是董事長兒子。南亞技術學院則的得標廠商有挖到寶理實業社、群豐數位系統公司、驊程科技公司、威驊實業等公司，其得標廠商當中4家負責人來自同個家族，恐涉及圍標。

高教工會副秘書長黃惠芝曾擔任亞太技術學院教師。她說，私校如有官司需求，絕大多數會請主管親友開設的律師事務所打官司，幾百萬元的律師費由校方私校埋單，另外私校還會有一般性、勞務性採購款項紀錄，皆無須上網公告，弊端因此不會被公開檢視。

高教工會秘書長陳尚志表示，私立大專校院採購充滿亂象，主要在於長期以來私校採購案背後的廠商、利害關係人、標案內容、驗收成果皆不透明、不公開，學校財務沒有受到嚴密監督，「當前教育部等主管機關針對私立大專校院採購，顯然是監督不力！」

高教工會因此呼籲，私立大專校院所有採購案，包括得標廠商資訊、標案內容、驗收成果等，應全數公開上網讓師生與公眾監督，並強力呼籲教育部與檢調，盡速全面徹查私校是否有不法採購，杜絕私校經營者與特定廠商繼續掏空校產。