香港天王郭富城2017年閃婚娶小他22歲的方媛，婚後育有一對女兒，小倆口雖然生活低調，不過兩人一舉一動都是外界焦點，方媛近期就豪曬卸妝、護膚影片，她大方把假睫毛、底妝、唇膏全卸掉，也讓方媛真面目見客，天生麗質的方媛肌膚白皙、光滑，極佳膚況讓網友看了都狂讚。

34歲方媛是辣媽一枚，擁有一張童顏和姣好身材，舉手投足青春、俏麗的她，完全看不出是2個孩子的媽咪，而方媛也不吝嗇在社群媒體上分享生活日常，她近日就豪曬卸妝、洗臉影片，方媛分享卸妝步驟，她大方把假睫毛、底妝、唇膏、眉毛全卸掉，還直接在鏡頭前洗臉，大方公開保養步驟。

方媛豪曬卸妝、護膚影片，她大方把假睫毛、底妝、唇膏全卸掉，並公開保養步驟。（圖／取材自方媛微博）

片中方媛的素顏也跟著見客，只見她氣色極佳、肌膚白嫩光亮，方媛自信說：「最近的皮膚狀態我覺得還不錯」，她也大方分享保養撇步：「祕訣來自於睡眠，因為最近每一天都睡8到9個小時，所以我覺得睡眠足夠的情況下，皮膚才會變得更好」。

方媛的「真面目」無瑕疵又白到發光，不科學素顏也引發網友狂讚：「媛媛的皮膚也太好，好美喔」、「五官很漂亮」、「這個長相很抗老」、「素顏也太美了吧」，也有粉絲敲碗，期待方媛能公開化妝的影片。