臉書粉絲人數近20萬人的「水產教父」直播主賢哥，與警方在網路直播宣導反詐欺，教導網友們辨別網路真假訊息。（民眾提供／盧金足台中傳真）

臉書粉絲人數近20萬人，高人氣的「水產教父」直播主賢哥，今天不只賣「尚青」的水產，還與警方在網路直播宣導反詐欺，教導網友們辨別網路真假訊息，近30分鐘的節目，粉絲們非常熱中於反詐騙的議題，臉書線上人數一度突破8000人同時觀看，直播開放線上有獎徵答，與網路粉絲熱絡的互動及搶答，員警變網紅超吸睛。

直播節目一開播，臉書線上人數一度突破8000人同時觀看，「水產教父」直播主賢哥以輕鬆活潑的詼諧氣氛開場，與偵查隊員們運用各種詐欺實際案例。

針對投資虛擬貨幣、各種高報酬、零風險的投資、網路購物解除分期付款、假交友真詐財及求職詐騙等詐騙集團慣用的話術，透過雙方對談合作方式進行宣導，以加深觀眾對於詐欺案件的認知。

近30分鐘的節目，粉絲們關注反詐騙的議題，觀看人數一直保持在7000多人次，直播最後開放線上有獎徵答，與網路粉絲們進行熱絡的互動及搶答，獲得網友們一致好評。

今年以來疫情肆虐，人們的生活與網路越來越無法分離，網路的便利性與隱匿性，成為詐騙集團犯罪的工具，不論是「投資詐騙、網路購物、一頁式網站、網路交友、求職貸款」等等詐欺案件激增。

台中市警察局第四分局希望透過網路廣大的網友們的分享，力邀臉書粉絲人數近20萬人的高人氣「水產教父」直播主賢哥與偵查隊共同在網路上進行直播宣導反詐欺，教導網友們如何辨別網路真假訊息。

警察局第四分局偵查隊長卓家興表示，詐騙手法千百萬種，民眾如遇到疑似詐騙情事，千萬要冷靜以待，並直接撥打反詐騙專線165或110報案專線諮詢，請注意，詐騙的目的就是騙錢、騙帳戶、騙個資，提醒民眾切勿將錢、存摺、提款卡、身份證等個人資料交給任何人，守護我們的荷包，絕不讓詐騙集團有機可趁。