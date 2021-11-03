從命理角度來看，面相可判斷一個人是否有賺錢能力，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，印堂寬闊、山根高、鼻頭圓厚、顴骨豐滿的人能賺錢又能存錢，事業前景一片光明，但如果鼻頭扁薄、鼻孔外露，就難以存錢，財富來得快去得也快。

▍1.印堂寬闊

印堂位於兩眉之間，又叫做命宮，此處寬度低於自己兩指的人，往往人生前期生活不順，青年到中年階段都需要耗費不少心力打拚，缺少祖上庇蔭。面相學把印堂形容成盆子，印堂越寬，盆子越大，發財機會就越多，不過也需要和個人時運一起觀察，否則盆再大也是空空如也。

▍2.山根要高

山根在面相上代表的含義很廣，包括情感、家運、婚姻等，還能從中判斷出一個人的性格，其中最明顯的是體現在其變通能力和財路上。山根隆起、鼻樑筆直的人，往往財路通暢，他們賺錢的過程比較順利，而且財氣源源不斷，這樣的人性格果斷聰慧，不會輕易放過任何機會，因而能順利累積財富。

▍3.鼻頭圓厚

鼻子是財帛宮，鼻頭是財之總相，既代表存款和事業，也代表家業，鼻頭圓厚有肉且鼻孔不外露的人，財運非常順遂；如果鼻樑山根正，但鼻頭扁薄、鼻孔外露，這樣的人很難存錢，錢來得快也散得快，左手來財右手洩財。

▍4.顴骨豐滿

顴骨是財之輔力，雙顴飽滿不露骨的人，不僅自己有野心和事業心，還具備賺錢的能力和眼光，同時擁有不錯的貴人運，能借助他人的力量來賺錢。如果雙顴平平，則說明其事業心不重，或者是自己能力不足，也沒有幫助他人的力量。

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